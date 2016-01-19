国际油市：亚洲燃料油价差缩窄，供应紧俏带来支撑

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透新加坡1月19日 - 交易商表示，亚洲燃料油现货价差周二缩窄，因西方套利船货接近抵达，但即期船货持续吃紧，为市场带来支撑。
180cst和380cst燃料油的新加坡现货价差评估仍为每吨较新加坡报价分别升水0.32美元和0.97美元。
尽管380cst燃料油近月跨月价差仍持平于周一收盘价，3-4月跨月价差扩大0.75美元，至每吨贴水2美元，反映了预期流入新加坡的套利船货将增加。
180cst近月跨月价差扩大0.75美元至每吨贴水1.50美元；3-4月跨月价差则减少0.50美元至每吨贴水2.50美元。
在新加坡现货市场，仅有一笔交易回报，贡渥(Gunvor)出售2.3万吨180cst燃料油给卢克石油(Lukoil)，船期为2月8-12日，价格持平于新加坡报价。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
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