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亚洲 | 2016年 1月 19日 星期二 21:29 BJT

国际油市：亚洲柴油现货价差下滑，因中国需求减少

路透新加坡1月19日 - 亚洲柴油现货价差周二下滑，因交易商预计中国将持续大量出口柴油。

2015年中国隐含石油消费增长2.5%，受汽油和柴油使用强劲增长推动，未受经济增长放缓及许多其他大宗商品需求下降的影响。

但2016年随着中国经济进一步放缓，及汽车购置税优惠政策到期，原油需求可能减弱。截至目前，购置税优惠一直在支撑汽油车需求。

交易商指出，尽管农历新年即将到来，产业需求通常会回升，但柴油需求仍旧疲弱。

国际能源署(IEA)周二引用11月数据指出，产业活动疲弱，压抑柴油的需求。

在新加坡现货交易方面，有六笔柴油成交，无航煤成交。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)

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