国际油市：亚洲柴油现货价差下滑，因中国需求减少

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透新加坡1月19日 - 亚洲柴油现货价差周二下滑，因交易商预计中国将持续大量出口柴油。
2015年中国隐含石油消费增长2.5%，受汽油和柴油使用强劲增长推动，未受经济增长放缓及许多其他大宗商品需求下降的影响。
但2016年随着中国经济进一步放缓，及汽车购置税优惠政策到期，原油需求可能减弱。截至目前，购置税优惠一直在支撑汽油车需求。
交易商指出，尽管农历新年即将到来，产业需求通常会回升，但柴油需求仍旧疲弱。
国际能源署(IEA)周二引用11月数据指出，产业活动疲弱，压抑柴油的需求。
在新加坡现货交易方面，有六笔柴油成交，无航煤成交。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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