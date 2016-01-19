USDA报告：1月14日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透1月19日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 01/14/2016 01/07/2016 01/07/2016 01/15/20 15 初值 修正值 前值 小麦 340,842 396,183 393,688 316,222 燕麦 0 0 0 0 大麦 490 0 0 16,500 玉米 581,479 550,306 550,258 747,634 高粱 88,614 171,668 171,357 234,670 大豆 1,395,220 1,245,001 1,244,364 1,521,831 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 12,894,453 14,413,332 燕麦 1,100 200 大麦 28,380 118,942 玉米 10,636,019 13,396,313 高粱 4,090,178 3,415,782 大豆 30,425,721 34,224,027 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)