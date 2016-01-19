版本:
中国
货币新闻 | 2016年 1月 20日 星期三 00:11 BJT

USDA报告：1月14日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透1月19日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 01/14/2016    01/07/2016    01/07/2016    01/15/20
15  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       340,842       396,183       393,688       316,222
  
    燕麦 　       　 0             0             0             0
  
    大麦         　490             0             0        16,500
  
    玉米     　581,479       550,306       550,258       747,634
  
    高粱        88,614       171,668       171,357       234,670
  
    大豆     1,395,220     1,245,001     1,244,364     1,521,831
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    12,894,453     14,413,332
    燕麦         1,100            200
    大麦        28,380        118,942
    玉米    10,636,019     13,396,313
    高粱     4,090,178      3,415,782
    大豆    30,425,721     34,224,027
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 利棣儿；审校 李军)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐