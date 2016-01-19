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市场报道 | 2016年 1月 20日 星期三 05:34 BJT

美股盘后：超微半导体公布季度业绩后股价暴跌11%

路透1月19日 - 超微半导体(AMD) 周二在盘后交易中暴跌11%，之前该公司公布季度营收下跌22.7%，连续第六季下跌，因公司面对个人电脑生产商需求下降的艰难情况。

该公司称，第四季营收为9.58亿美元，每股亏损0.13美元，非GAAP每股亏损为0.10美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先预计超微半导体第四季每股亏损0.10美元，营收为9.547亿美元。

公司预计2016年度第一季营收减少14%（上下浮动3个百分点）。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计超微半导体第一季每股亏损0.11美元，营收为8.985亿美元。(完)

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