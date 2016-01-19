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市场报道 | 2016年 1月 20日 星期三 06:16 BJT

修正-美国股市：道琼工业指数收升0.17%，Nasdaq指数小跌0.26%

(更正：内文第一段日期应为“周二”，非“周五”)

路透纽约1月19日 - 美国股市周二基本收平，因油价下跌令能源股扩大跌幅，而中国经济增长放缓，但“符合预期”。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升27.94点，或0.17%，收报16,016.02点；标准普尔500指数 小升1点，或0.05%，收报1,881.33点；Nasdaq指数 小跌11.47点，或0.26%，至4,476.95点。

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