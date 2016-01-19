日韩经济指标预测--1月20日-1月27日****

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月18日当周 1月19日(二) 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 1月 -- 正9 1月20日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,231 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超7,465 1月21日(四) 暂无重要经济数据公布。 1月22日(五) 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 52.6 1月25日当周 1月24日(日) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 12月 -- 逆差3,797 出口(较上年同期) -- -3.3% 进口(较上年同期) -- -10.2% 1月25-26日 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +1.3% (较上年同期) -- +2.7% 1月26日(二) 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 103 1月27日(三) 2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 -- -1.0% (完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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