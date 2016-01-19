版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 06:59 BJT

****日韩经济指标预测--1月20日-1月27日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值       

    1月18日当周
    
    1月19日(二)
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数          1月         --         正9 
    
    1月20日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周         --   买超3,231
             外资投资日本股票(亿日圆)                            --   卖超7,465
    
    1月21日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    1月22日(五)
    0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)       1月初值         --        52.6
    
    1月25日当周
    
    1月24日(日)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                      12月          --   逆差3,797
             出口(较上年同期)                                    --       -3.3%
             进口(较上年同期)                                    --      -10.2%
    
    1月25-26日
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)           第四季          --       +1.3%
                              (较上年同期)                       --       +2.7%
    
    1月26日(二)
    2100 韩国消费者信心指数                         1月          --         103
    
    1月27日(三)
    2350 日本零售销售(较上年同期)                  12月          --       -1.0%
    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐