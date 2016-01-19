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市场报道 | 2016年 1月 20日 星期三 06:20 BJT

《美国重要政经日程》--1月20日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1200 - 农业部公布一周全球稻米价格

1330 - 商务部公布12月房屋开工数据

1330 - 劳工部公布12月消费者物价指数(CPI)和实质所得

1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券(因马丁路德金纪念日而推迟一天公布)

-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路交通量

2130 - 美国石油协会(API)公布每周石油报告(因马丁路德金纪念日而推迟一天公布)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 许娜)

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