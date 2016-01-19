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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 06:39 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月19日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 70.13 +0.54 +0.78 4446313

京东 27.41 +0.42 +1.56 14006222

新浪 45.31 +0.49 +1.09 1510520

搜狐 52.00 +0.76 +1.48 318381

网易 161.65 +6.66 +4.30 1384583

百度 166.03 +2.11 +1.29 3415227

台湾

台湾积体电路 21.66 +0.56 +2.65 2855360

联电 1.69 +0.03 +1.81 163264

日月光 5.03 +0.01 +0.20 271397

硅品精密 7.68 +0.14 +1.79 948827

和信超媒体 2.40 +0.01 +0.42 27332

友达 2.64 +0.03 +1.15 139637

中华电信 30.27 +0.47 +1.58 76913

台湾国际航电 32.29 -0.23 -0.71 1268361

香港

中国移动 52.57 +1.91 +3.77 364776

中国联通 10.91 +0.18 +1.68 129947

中国电信 45.01 +1.18 +2.69 26989

中芯国际 4.44 -0.04 -0.89 5416

电讯盈科 5.70 +0.20 +2.89 152

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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