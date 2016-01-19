《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月19日

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 70.13 +0.54 +0.78 4446313
京东 27.41 +0.42 +1.56 14006222
新浪 45.31 +0.49 +1.09 1510520
搜狐 52.00 +0.76 +1.48 318381
网易 161.65 +6.66 +4.30 1384583
百度 166.03 +2.11 +1.29 3415227
台湾
台湾积体电路 21.66 +0.56 +2.65 2855360
联电 1.69 +0.03 +1.81 163264
日月光 5.03 +0.01 +0.20 271397
硅品精密 7.68 +0.14 +1.79 948827
和信超媒体 2.40 +0.01 +0.42 27332
友达 2.64 +0.03 +1.15 139637
中华电信 30.27 +0.47 +1.58 76913
台湾国际航电 32.29 -0.23 -0.71 1268361
香港
中国移动 52.57 +1.91 +3.77 364776
中国联通 10.91 +0.18 +1.68 129947
中国电信 45.01 +1.18 +2.69 26989
中芯国际 4.44 -0.04 -0.89 5416
电讯盈科 5.70 +0.20 +2.89 152
(完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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