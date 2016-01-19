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市场报道 | 2016年 1月 20日 星期三 07:06 BJT

加拿大股市：收涨，受油市、中国因素与美股表现影响

路透多伦多1月19日 - 加拿大指标股指周二在震荡交投中收涨，受油市走势、美股涨跌不一的表现，及对中国接续经济政策臆测的影响。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨60.07点，或0.50%，报在12,002.24点，金融股领涨，电信与部分消费类股也扶助涨势。

多伦多股指自12月底以来便一直下跌，目前仅略高于2013年6月来最低水平。

“市场想要走出泥淖、摆脱流沙的唯一方法，就是要连续涨个几天，”Baskin Financial Services投资组合经理Barry Schwartz表示。

不过已经证明那并不容易，因为从圣诞节休市以后，多伦多股指就没出现过连续两日涨势。(完)

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