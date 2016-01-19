加拿大股市：收涨，受油市、中国因素与美股表现影响

标题新闻：亚特兰大联储仍预计美第四季经济增长年率为2.8%，此前发布的房屋开工数据好于预期
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路透多伦多1月19日 - 加拿大指标股指周二在震荡交投中收涨，受油市走势、美股涨跌不一的表现，及对中国接续经济政策臆测的影响。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨60.07点，或0.50%，报在12,002.24点，金融股领涨，电信与部分消费类股也扶助涨势。
多伦多股指自12月底以来便一直下跌，目前仅略高于2013年6月来最低水平。
“市场想要走出泥淖、摆脱流沙的唯一方法，就是要连续涨个几天，”Baskin Financial Services投资组合经理Barry Schwartz表示。
不过已经证明那并不容易，因为从圣诞节休市以后，多伦多股指就没出现过连续两日涨势。(完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)