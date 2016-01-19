澳新经济指标预测--1月20日-1月27日****

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月18日当周 1月18-21日 2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 12月 -- +0.5% (较上年同期) -- +9.3% 1月19-20日 2330 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数 1月 -- -0.8% 1月20日(三) 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 12月 -- 54.7 1月21日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 11月 -- -3.0% 1月22日(五) 暂无重要经济指标 1月25日当周 1月25日(一) 暂无重要经济指标 1月26日(二) 暂无重要经济指标 1月27日(三) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 12月 -- 正10 企业信心指数 -- 正5 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -- +0.5% (较上年同期) -- +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) -- +0.3% (较上年同期) -- +2.2% 央行CPI截尾均值(较前季) -- +0.3% (较上年同期) -- +2.1% 2000 新西兰央行利率决议 -- 2.50% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 12月 -- 48.6 出口(亿新西兰元) -- 40.8 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差7.79 截至12月的一年 -- 逆差36.8 (完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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