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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 06:47 BJT

****澳新经济指标预测--1月20日-1月27日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值
    
    1月18日当周
    
    1月18-21日 
    2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)            12月         --       +0.5%
                            (较上年同期)                         --       +9.3% 
    1月19-20日
    2330 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数                1月         --       -0.8%
    
    1月20日(三)
    2130 新西兰制造业表现指数(PMI)                  12月         --        54.7
    
    1月21日(四)
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                    11月         --       -3.0%
  
    1月22日(五)
    暂无重要经济指标
   
   
    1月25日当周
    
    1月25日(一)
    暂无重要经济指标 
    
    1月26日(二)
    暂无重要经济指标 
    
    1月27日(三)
    0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                12月       --        正10
                          企业信心指数                           --         正5
    0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)            第四季       --       +0.5%
                            (较上年同期)                         --       +1.5%
               央行CPI加权中值(较前季)                           --       +0.3%
                              (较上年同期)                       --       +2.2%
               央行CPI截尾均值(较前季)                           --       +0.3%
                              (较上年同期)                       --       +2.1% 
    2000 新西兰央行利率决议                                      --       2.50%
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                      12月        --        48.6
               出口(亿新西兰元)                                  --        40.8
               贸易收支(亿新西兰元)                              --    逆差7.79
                                              截至12月的一年     --    逆差36.8 (完)

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