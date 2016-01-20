欧洲经济指标预测--1月20日-1月27日****

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月18日当周
1月20日(三)
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.4% -0.2%
(较上年同期) -2.2% -2.5%
0930 英国请领失业金人数(千人) 12月 增加2.5 增加3.9
按ILO标准计算的失业率 截至11月的三个月 5.2% 5.2%
平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.1% +2.4%
平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +1.8% +2.0%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 1月 -- 正16.6
1月21日(四)
0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 12月 正50 正49
0745 法国企业景气指数 1月 正103 正103
1245 欧洲央行利率决定(再融资利率) 1月 0.05% 0.05%
(存款利率) 负0.30% 负0.30%
1500 欧元区消费者信心指数 1月 负5.7 负5.7
1月22日(五)
0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 51.3 51.4
服务业PMI 50.2 49.8
综合PMI -- 50.1
0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 53.0 53.2
服务业PMI 55.6 56.0
综合PMI -- 55.5
0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 53.0 53.2
服务业PMI 54.2 54.2
综合PMI 54.2 54.3
0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 12月 103.5 135.57
公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 短差53.81
0930 英国零售销售(较前月) 12月 -0.3% +1.7%
(较上年同期) 4.3% +5.0%
扣除能源的零售销售(较前月) -0.3% +1.7%
(较上年同期) +3.5% +3.9%
1月25日当周
1月25日-2月2日
0700 英国Nationwide房价(较前月) 1月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +4.5%
1月25日(一)
0900 德国IFO企业景气判断指数 12月 -- 108.7
现况指数 -- 112.8
预期指数 -- 104.7
0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 11月 -- +4.6%
未经季节调整工业订单(较上年同期) -- +2.2%
经季节调整工业销售(较前月) -- +2.0%
未经季节调整工业销售(较上年同期) -- +1.6%
1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 11月 -- -0.3%
未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +1.8%
1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 12月初值 -- 顺差33.1
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 -- 负7
1月26-29日
0700 德国进口物价(较前月) 12月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -3.5%
1月26日(二)
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 12月 -- 顺差31.44
1月27日(三)
0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 12月 -- 正1.66
0700 德国Gfk消费者信心指数 1月 -- 正9.4
0745 法国消费者信心指数 1月 -- 正96
0900 意大利企业信心指数 1月 -- 104.1
消费者信心指数 -- 117.6
0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 12月 -- 44.960
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路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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