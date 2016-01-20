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市场报道 | 2016年 1月 20日 星期三 08:25 BJT

****欧洲经济指标预测--1月20日-1月27日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

1月18日当周

1月20日(三)

0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.4% -0.2%

(较上年同期) -2.2% -2.5%

0930 英国请领失业金人数(千人) 12月 增加2.5 增加3.9

按ILO标准计算的失业率 截至11月的三个月 5.2% 5.2%

平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.1% +2.4%

平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +1.8% +2.0%

1000 瑞士ZEW投资者信心指数 1月 -- 正16.6

1月21日(四)

0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 12月 正50 正49

0745 法国企业景气指数 1月 正103 正103

1245 欧洲央行利率决定(再融资利率) 1月 0.05% 0.05%

(存款利率) 负0.30% 负0.30%

1500 欧元区消费者信心指数 1月 负5.7 负5.7

1月22日(五)

0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 51.3 51.4

服务业PMI 　50.2 49.8

综合PMI -- 50.1

0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 53.0 53.2

服务业PMI 55.6 56.0

综合PMI -- 55.5

0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 53.0 53.2

服务业PMI 54.2 54.2

综合PMI 54.2 54.3

0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 12月 103.5 135.57

公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 短差53.81

0930 英国零售销售(较前月) 12月 -0.3% +1.7%

(较上年同期) 4.3% +5.0%

扣除能源的零售销售(较前月) -0.3% +1.7%

(较上年同期) +3.5% +3.9%

1月25日当周

1月25日-2月2日

0700 英国Nationwide房价(较前月) 1月 -- +0.8%

(较上年同期) -- +4.5%

1月25日(一)

0900 德国IFO企业景气判断指数 12月 -- 108.7

现况指数 -- 112.8

预期指数 -- 104.7

0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 11月 -- +4.6%

未经季节调整工业订单(较上年同期) -- +2.2%

经季节调整工业销售(较前月) -- +2.0%

未经季节调整工业销售(较上年同期) -- +1.6%

1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 11月 -- -0.3%

未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +1.8%

1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 12月初值 -- 顺差33.1

1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 -- 负7

1月26-29日

0700 德国进口物价(较前月) 12月 -- -0.2%

(较上年同期) -- -3.5%

1月26日(二)

0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 12月 -- 顺差31.44

1月27日(三)

0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 12月 -- 正1.66

0700 德国Gfk消费者信心指数 1月 -- 正9.4

0745 法国消费者信心指数 1月 -- 正96

0900 意大利企业信心指数 1月 -- 104.1

消费者信心指数 -- 117.6

0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 12月 -- 44.960

(完)

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