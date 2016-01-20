美国债市：六个月期国库券标售得标利率创八周来最低

英国债市：英债收益率触及一个月高位，因叶伦暗示继续加息及美国数据强劲
路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透纽约1月19日 - 美国财政部数据显示，周二标售的260亿美元六个月期国库券，得标利率0.370%为八周来最低。
这次标售投标倍数为3.67，低于前一周的4.19，且为四次标售来最低。
同日财政部还标售了310亿美元三个月期国库券，得标利率为0.255%，高于前一周的0.215%。
投标倍数为3.41，低于前一周的3.74，且为六周来最低。
分析师表示需求下降可能和供应规模有关，此次标售规模为2014年2月10日以来最高，当时为420亿美元。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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