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债券 | 2016年 1月 20日 星期三 08:06 BJT

美国债市：六个月期国库券标售得标利率创八周来最低

路透纽约1月19日 - 美国财政部数据显示，周二标售的260亿美元六个月期国库券，得标利率0.370%为八周来最低。

这次标售投标倍数为3.67，低于前一周的4.19，且为四次标售来最低。

同日财政部还标售了310亿美元三个月期国库券，得标利率为0.255%，高于前一周的0.215%。

投标倍数为3.41，低于前一周的3.74，且为六周来最低。

分析师表示需求下降可能和供应规模有关，此次标售规模为2014年2月10日以来最高，当时为420亿美元。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)

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