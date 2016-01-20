美国债市：六个月期国库券标售得标利率创八周来最低

路透纽约1月19日 - 美国财政部数据显示，周二标售的260亿美元六个月期国库券，得标利率0.370%为八周来最低。

这次标售投标倍数为3.67，低于前一周的4.19，且为四次标售来最低。

同日财政部还标售了310亿美元三个月期国库券，得标利率为0.255%，高于前一周的0.215%。

投标倍数为3.41，低于前一周的3.74，且为六周来最低。