美国与加拿大经济指标预测--1月20日-1月27日****

标题新闻：亚特兰大联储仍预计美第四季经济增长年率为2.8%，此前发布的房屋开工数据好于预期
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以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月18日当周
1月20日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 398.5
再融资指数 -- 1,380.4
1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 持平 持平
未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.8% +0.5%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.1% +2.0%
每周平均实质所得(较前月) -- -0.2%
1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 120.0 128.2
房屋开工年率(万户) 120.0 117.3
1330 加拿大制造业销售(较前月) 11月 +0.5% -1.1%
1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 11月 +0.5% -0.6%
1500 加拿大央行利率决议 -- 0.5% 0.5%
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 -- +0.2%
1月21日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月16日当周 27.8 28.4
四周均值(万人) -- 27.875
续请失业金人数(万人) 1月9日当周 224.8 226.3
1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 负5.0 负5.9
1月22日(五)
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.4% -0.1%
(较上年同期) +1.7% +1.4%
央行核心CPI(较前月) -0.3% -0.3%
(较上年同期) +2.1% +2.0%
1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 +0.2% +0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% 持平
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 51.1 51.2
1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 520 476
成屋销售(较前月) +8.9% -10.5%
1500 美国领先指标(较前月) 12月 -0.1% +0.4%
1月25日当周
1月25日(一)
1530 美国达拉斯联储制造业活动指数 1月 -- 负20.10
1月26日(二)
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 11月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +6.1%
1400 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 11月 -- +0.8%
未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.1%
房价指数(较上年同期) -- +5.5%
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 54.0
服务业PMI -- 54.3
1500 美国消费者信心指数 1月 97.0 96.5
1500 美国里奇蒙联储综合指数 1月 -- 正6
服务业指数 -- 0
1月27日(三)
1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 -- 49.0
新屋销售(较前月) -- +4.3%
1900 美联储公布利率决议 -- -- 0.25-0.5% (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 张荻)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)