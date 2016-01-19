《中国报摘》--中国证券报1月20日

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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* 头版头条:
--根据春节前流动性缺口的构成和期限特点，中国人民银行将加强预调微调，提前对春节前后的流动性安排进行布局，有效满足金融机构流动性需求。
* 其他:
--深交所表示，今年将启动“深港通”，推动香港互认基金在深交所LOF平台挂牌交易和互认ETF基金在深港交易所交叉挂牌。服务中国（广东）自由贸易试验区规划，建设前海跨境金融产品交易平台。开发特色指数跨境基金产品交叉挂牌。
--据记者了解，在近期监管层出台的“1+N”的保险资金运用内部控制指引体系之后，针对不动产投资、股权投资、保险资管产品、金融衍生品及其他投资产品的相应配套指引有望陆续出台，扩大险资运用内部控制指引范围。
--中兴通讯 业绩快报显示，2015年，公司实现营业收入1,008.25亿元，较上年增长23.76%，净利润37.78亿元，同比增长43.48%。这是中兴通讯收入首次实现跨越千亿，净利润也创历史最好水平。
--彩电行业研究会发布的数据显示，2015年彩电行业国内市场销售仍然维持正增长，销售额增长幅度高于预期；2016年“过冬”仍然是行业基调，销售额有望同比增长2.5%。同时，智能彩电用户大幅普及，客厅经济已初具规模。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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