更新版 1-美国个股：IBM预测2016年获利疲弱；股价盘后下跌3%

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
IBM通过出售低端服务器和半导体等低利润业务，将重心从硬件转移至高成长领域，如安全软件、数据分析及云服务等。
但新业务迄今还未能填补资产剥离造成的营收损失。
IBM截至12月31日的第四季营收降至220.6亿美元，略高于分析师平均预估的220.2亿美元。
“战略性业务”营收当季增加大约10%。这些业务包括云计算和移动计算、数据分析以及社交和安全软件。
经汇率调整后的季度总营收下滑了2%。
净利降至44.6亿美元，合每股盈余4.59美元，上年同期分别为54.8亿美元和5.51美元。
不计入特殊项目的每股盈余为4.84美元，高于分析师平均预估的4.81美元。
截至周二收盘，IBM股价在过去12个月下挫了18.5%。(完)
(编译 张涛/王兴亚；审校 徐文焰/李爽)
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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