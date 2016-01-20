更新版 1-美国个股：IBM预测2016年获利疲弱；股价盘后下跌3%

IBM通过出售低端服务器和半导体等低利润业务，将重心从硬件转移至高成长领域，如安全软件、数据分析及云服务等。

但新业务迄今还未能填补资产剥离造成的营收损失。

IBM截至12月31日的第四季营收降至220.6亿美元，略高于分析师平均预估的220.2亿美元。

“战略性业务”营收当季增加大约10%。这些业务包括云计算和移动计算、数据分析以及社交和安全软件。

经汇率调整后的季度总营收下滑了2%。

净利降至44.6亿美元，合每股盈余4.59美元，上年同期分别为54.8亿美元和5.51美元。

不计入特殊项目的每股盈余为4.84美元，高于分析师平均预估的4.81美元。

截至周二收盘，IBM股价在过去12个月下挫了18.5%。(完)