美国金融：外资11月恢复买进美国长期资产，连四个月卖美股--财政部

路透纽约1月19日 - 美国财政部周二公布数据显示，外资10月出现九个月来首度出售美国长期有价证券后，于11月恢复买进。

外资11月买进314亿美元美国长期资产，10月修正后为卖出177亿，前值为166亿。

11月购买的主力为美国公债，10月时海外投资人出脱552亿美元政府公债，为1978年1月以来最大规模的资金外流。

海外民间投资人11月买进363亿美元公债，10月时为出售367亿。

另一方面，包括国际性及区域性组织的外国官方机构则是买进20.2亿美元美国公债，10月为出售184亿美元。

最新数据亦显示，11月时中国仍为美国最大债权人，持有1.264万亿(兆)美元美国公债，此为8月以来最高。

日本则为第二大美债持有人，持有金额连续四个月下滑，来到1.145万亿美元。

在油价持续下跌之际，石油出口国11月持有美国公债的金额合计下滑至2,890亿美元，创下11个月来新低。

外界揣测石油出口国央行持续动用美元储备以协助稳定本币汇率。

整体外国央行持有美国政府公债增加至6.126万亿美元，10月修正后为6.048万亿。

在此同时，外资连续第四个月出售美股，11月总计卖出163亿美元。