美国金融：外资11月恢复买进美国长期资产，连四个月卖美股--财政部

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
路透纽约1月19日 - 美国财政部周二公布数据显示，外资10月出现九个月来首度出售美国长期有价证券后，于11月恢复买进。
外资11月买进314亿美元美国长期资产，10月修正后为卖出177亿，前值为166亿。
11月购买的主力为美国公债，10月时海外投资人出脱552亿美元政府公债，为1978年1月以来最大规模的资金外流。
海外民间投资人11月买进363亿美元公债，10月时为出售367亿。
另一方面，包括国际性及区域性组织的外国官方机构则是买进20.2亿美元美国公债，10月为出售184亿美元。
最新数据亦显示，11月时中国仍为美国最大债权人，持有1.264万亿(兆)美元美国公债，此为8月以来最高。
日本则为第二大美债持有人，持有金额连续四个月下滑，来到1.145万亿美元。
在油价持续下跌之际，石油出口国11月持有美国公债的金额合计下滑至2,890亿美元，创下11个月来新低。
外界揣测石油出口国央行持续动用美元储备以协助稳定本币汇率。
整体外国央行持有美国政府公债增加至6.126万亿美元，10月修正后为6.048万亿。
在此同时，外资连续第四个月出售美股，11月总计卖出163亿美元。
外资购买美国公司债金额缩水至50.7亿美元，为4月以来最低，10月时为买进120.3亿。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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