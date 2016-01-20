《全球主要国家债券发行预告》--1月20日-1月27日

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/21 日本 标售三个月期贴现国库券 1/21 西班牙 标售债券 1/21 法国 标售中期政府债券(BTAN)/指数连结债券 1/21 日本 标售20年期公债 1/25 1350 法国 标售国库券(BTF) 1/26 美国 发售两年期公债 1/26 日本 加强流动性标债 1/26 西班牙 标售国库券 1/27 美国 发售五年期公债 1/27 美国 发售两年期浮息公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 王颖)
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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