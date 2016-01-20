《新兴市场重要经济事件预告》--1月20日-1月27日

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1月20日(三)
首尔--韩国企划财政部长官柳一镐首次举行部长级会议(2330)
内罗毕--肯尼亚央行宣布利率决定。
瑞士达沃斯--2016年世界经济论坛年会(至1月23日)。
巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2100)。
1月21日(四)
吉隆坡--马来西亚央行公布利率决定(1000)。
1月22日(五)
马尼拉--菲律宾央行公布2015年第四季通胀报告，央行副总裁Diwa Guinigundo将举行简报会，讨论该份报告。
1月25日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1400)。
阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至1月26日)。
1月26日(二)
安卡拉--土耳其央行公布1月政策会议的会议记录(1200)，并发布季度通胀报告。
布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议(1300)。
比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议。
1月27日(三)
暂无重要经济事件。
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路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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