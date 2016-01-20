《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月20日

*工商时报：

--总统大选后政党轮替，银行业南向政策再起，中信银行菲律宾子行总经理蔡文雄表示，南向市场V（越南）I（印尼）P（菲律宾）中，以菲律宾国际化程度最高、经济也正要爆发起飞，台商现在进场投资正是时候。

--为了让外银提供台湾企业客户更好的资金调度服务，金管会19日放宽外银与母行间交易净额与净值的限制。金管会指出，过去外银与母行的净资产总余额每月不能超过净值50％、每日不能超过净值的100％，放宽后财务健全的外银净资产总余额最高可到值净值的250%。

*经济日报：

--总统大选结束，内阁总辞后进入看守期。台塑 集团总裁王文渊与台达电 创办人郑崇华昨日呼吁新政府〞不要再分蓝绿〞。王文渊强调，货贸谈判暂停是他现在最担心的事情，希望蓝绿两党尽速合作，让政府运作空窗期不要太久，否则要重启两岸谈判，可能困难重重。

--经济成长不如预期，美商看淡台湾商业前景。台北市美国商会昨日发布〞2016商业景气调查〞，受访企业对未来五年台湾商业景气展望仅47%表示乐观，创下2011年以来新低。

--五大寿险公司去年税后纯益昨日出炉，合计突破1,100亿台币，守住亮眼佳绩。其中富邦人寿税后纯益达413.09亿台币，是五大寿险获利王，国寿则以383.3亿台币居次，都创下历史新高。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。