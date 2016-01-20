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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 08:57 BJT

《全球汇市》美元涨势暂歇，英镑在七年低点附近

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0917 1.0905 +0.11 +0.52 1.0860

美元/日圆 117.48 117.62 -0.12 -2.34 120.30

欧元/日圆 128.29 128.26 +0.02 -1.67 130.47

美元/瑞郎 1.0031 1.0028 +0.03 +0.13 1.0018

英镑/美元 1.4166 1.4155 +0.08 -3.88 1.4738

美元/加元 1.4569 1.4576 -0.05 +5.27 1.3839

美元/离岸人民币 6.5965 6.5900 +0.10 +0.43 6.5680

澳元/美元 0.6900 0.6903 -0.04 -5.15 0.7275

新西兰元/美元 0.6384 0.6408 -0.37 -6.46 0.6825

澳元/日圆 81.100 81.220 -0.15 -7.44 87.620

新西兰元/日圆 75.020 75.370 -0.46 -8.49 81.980

英镑/日圆 166.43 166.49 -0.04 -6.09 177.22

澳元/新西兰元 1.0807 1.0772 +0.32 +1.34 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英/陈宗琦；审校 张涛/王丽鑫/张若琪)

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