《全球汇市》美元涨势暂歇，英镑在七年低点附近

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0917 1.0905 +0.11 +0.52 1.0860
美元/日圆 117.48 117.62 -0.12 -2.34 120.30
欧元/日圆 128.29 128.26 +0.02 -1.67 130.47
美元/瑞郎 1.0031 1.0028 +0.03 +0.13 1.0018
英镑/美元 1.4166 1.4155 +0.08 -3.88 1.4738
美元/加元 1.4569 1.4576 -0.05 +5.27 1.3839
美元/离岸人民币 6.5965 6.5900 +0.10 +0.43 6.5680
澳元/美元 0.6900 0.6903 -0.04 -5.15 0.7275
新西兰元/美元 0.6384 0.6408 -0.37 -6.46 0.6825
澳元/日圆 81.100 81.220 -0.15 -7.44 87.620
新西兰元/日圆 75.020 75.370 -0.46 -8.49 81.980
英镑/日圆 166.43 166.49 -0.04 -6.09 177.22
澳元/新西兰元 1.0807 1.0772 +0.32 +1.34 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英/陈宗琦；审校 张涛/王丽鑫/张若琪)
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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