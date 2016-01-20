《香港报摘》--经济日报1月20日

* 要闻版头条：

--去年内地经济增速「破7」，进入「6」时代。国家统计局昨日公布，去年第4季国内生产总值（gross domestic product，简称GDP）增长放缓至6.8%，全年GDP增长6.9%，创25年最低水平。

* 其他：

--港滙昨晚突急跌至7.82，逾8年来最弱。港滙10日内由7.75强方兑换保证，跌至7.82水平，现距弱方兑换保证7.85仅差300点子；除隔夜拆息外，其他拆息全綫升，走资压力续升温。

--中信里昂昨发布第三份中国旅游报告，本港作为内地客目的地之市占率正逐步缩减，由2012年占高达42%，跌至2015年的35%，料2020年将跌至27%。加上缺乏新吸引力、外围竞争及中港矛盾等问题，将拖累本港旅业及零售业前景。

--港交所 将于明日公布新三年战略规划，投行高盛发报告指，仍对港交所长远前景感正面，惟短期市场现状与其高估值有所脱节，该行调降其投资评级至「沽售」，削目标价15%至148港元，为各券商最低。

--面对走资潮，港元拆息抽升，港银罕有加港元存息，业界为免人民币的避险资金涌入港元，6银行加人币息，当中包括永隆加0.5厘，令半年及1年存息位列全城最高。

--国际油价在每桶30美元以下徘徊，中海油 昨多番强调「低油价环境充满挑战」，因此集团会更专注发展经济效益较高的项目，故今年净产量目标将较去年减少2%至5.1%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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