《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日

**上海证券报**

--据统计，自2014年以来，“PE＋上市公司”案例已达194个，所涉基金规模逾2,000亿元人民币。但除了首次公告带来的股价上涨效应，至今再无下文的比例竟高达64.43%。

**东方早报**

--广博股份 拟以1.65亿美元现金及增发股份，合计不超过3.3亿美元的对价收购汇元通100%股权，布局跨境支付。

**第一财经日报**

--万达集团董事长王健林表示，未来公司的并购将聚焦在三个行业，即娱乐、体育和旅游，并购标的的业务必须能在中国落地或与万达现有业务嫁接。

--全国股转系统继暂停私募股权基金挂牌后，周二又下发通知将暂停挂牌的对象扩大到包括小贷公司在内的类金融机构。

**证券时报**

--去年挥别房地产业务的证大集团董事长戴志康表示，今年将投资布局文化艺术和中医药板块。

**21世纪经济报 道**

--国家信息中心经济预测部首席经济师祝宝良表示，今年中国GDP增速在6.5%左右，其中工业增速还会继续下滑，预期目标是5.8%；进出口会有所好转，因为大宗商品价格不会像去年跌得这么明显，增速会转正至2%。

--从知情人士了解到，预计本月内中国将成立一家全新的航空发动机公司，国内绝大部分涉及发动机业务的单位都将整合其中，资产规模将超过一千亿元。

**金融时报**

--光大集团去年末资产总额达到3.5万亿元，较年初增长18%，实现净利400亿元，同比增长22%。今年公司将推动光大香港与光大实业财务重组，做好集团改革重组的其它后续工作，积极推动集团市场化投融资体系的建设，发挥财务支持作用，做好引进战投工作。(完)