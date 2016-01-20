《香港报摘》--信报1月20日

* 要闻版头条：

--美国联邦储备局前主席贝南奇（Ben Bernanke）认为，美元升值已经差不多了，未来的升值空间要取决于联储局的加息步伐，以及美国经济是否强劲。对于与美元挂鈎的港元近期持续偏弱，令人再度关注港元应否与美元脱鈎的问题，他指香港是细小的经济体系，维持联系滙率是合理的。

* 其他：

--比亚迪 董事长王传福接受内地财新网访问时称，去年比亚迪新能源车实现产值达220亿元人民币，首次超越传统汽车的销售贡献，后者为190亿元，预计2020年新能源汽车会成为集团销售的绝对主力。

--深圳内房股绿景中国地产 去年完成反收购暨新股配售，引入万科企业 及中国平安保险 旗下平安大华基金成为股东，绿景执行董事叶兴安表示，万科入股后双方未来如何合作仍在考虑当中，现阶段万科只是作出财务投资，未有任何合作方案。

--券商野村指出，澳门本月11日至17日期间，日均赌枱博彩收入为4.43亿澳门元，按周下跌32%。该行预期，农历新年假期前属濠赌淡季，相信下半月博彩收入表现较为疲弱。

--中铁建 昨日发公告，拟向不少于6名独立承配人，发行本金总额5亿美元的零息可换股债券。 （完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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