《汇市简讯》美元/日圆在薪酬结算日仍未获得提振，买需已经饱和？

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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* 美元/日圆实际上下跌，尽管今天是薪酬结算日(Gotobi)，需求已经饱和？
* 从周一的116.56向下至周五的116.51都有良好的日本账户买盘
* 买需仍看向117.00，尤其是117.20-30下方
* 期权(选择权)利多--有5.4亿美元行权价在117.00的期权，有6.8亿美元行权价在116.00-90的期权
* 日股日经指数是刺激跌势的主要因素，现跌0.78%至16,915点
(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 张明钧)
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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