《汇市简讯》美元/日圆在薪酬结算日仍未获得提振，买需已经饱和？

0032GMT

* 美元/日圆实际上下跌，尽管今天是薪酬结算日(Gotobi)，需求已经饱和？

* 从周一的116.56向下至周五的116.51都有良好的日本账户买盘

* 买需仍看向117.00，尤其是117.20-30下方

* 期权(选择权)利多--有5.4亿美元行权价在117.00的期权，有6.8亿美元行权价在116.00-90的期权

* 日股日经指数是刺激跌势的主要因素，现跌0.78%至16,915点

(完)

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