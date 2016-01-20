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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 09:14 BJT

全球金市：金价微升，因股市回落及油价下跌

国际货币基金组织(IMF)周二下调了全球经济增长预估，这是在不到一年的时间内该组织第三次下调预估。中国公布的最新数据显示，2015年中国经济增长速度为25年来最慢。

由于中国经济增长放缓，且油价下跌暗示对全球前景深感担忧，全球多家企业的执行长对短期销售增长的信心降至六年来最低。

美国铸币局将上周美国鹰银币供应量削减至100万盎司，仅为之前一周供应量及销量的四分之一。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/汪红英；审校 张荻/徐文焰)

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