《交易视点》殖利率曲线趋平动能不减，台债多头不会逆转--凯基证券

路透台北1月20日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，二十年券标债在银行与寿险的簇拥下，得标利率不但低于原先调查的区间，且比重超过九成，而投标倍数更是高达2.29倍，整体来说反映了投资盘对于高收益的殷切需求，风险则被暂时搁置一旁。另外指标券今日虽挟长债标售利多却难再下一城，于历史低点附近阻力不小。可见如同我们今日所言，追逐绝对收益仍是交易商主要的考量，因此只要殖利率曲线趋平的动能不减，台债多头走势不易逆转。操作上仍建议偏多操作，预估五年券104/13期 交易区间0.55%-0.65%，十年券104/12期 则为0.95%-1.05%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)