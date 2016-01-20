《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月20日

路透香港1月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.8183港元 ) 美股道琼工业指数周二收高27.94,或0.17%,报16016.02点.因油价下跌令能源股扩大跌幅，而“符合预期的”经济数据表明中国成 长放缓。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 88.520 -0.73 102875 6.921 -1.27 中国铝业 7.260 4.46 21451 2.270 -2.14 中国移动 52.570 3.77 364776 82.202 -0.72 中石油 56.400 2.51 42829 4.410 -2.01 中石化 52.020 2.79 52319 4.067 -2.47 汇丰控股 <HSBC.K 34.620 -0.03 2862774 54.134 -0.58 中电信 45.010 2.69 26989 3.519 -1.15 中国联通 10.910 1.68 129947 8.530 -1.50 兖州煤业 3.930 0.00 5102 3.073 -1.52 华能国际 32.090 1.26 18952 6.272 -1.07 南方航空 31.110 4.29 17996 4.865 -1.13 东方航空 24.770 3.60 9946 3.873 -0.94 中芯国际 4.440 -0.89 5416 0.694 -2.22 (完) (整理 赵红梅)