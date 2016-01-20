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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 09:01 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月20日

路透香港1月20日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.8183港元      )
                                                                                                                                                                                                                  
 美股道琼工业指数周二收高27.94,或0.17%,报16016.02点.因油价下跌令能源股扩大跌幅，而“符合预期的”经济数据表明中国成                                                                                                
 长放缓。                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                  
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量     ADR折合每股普通股   较港股溢价                                                                                                                       
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                                                
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                            
 中海油                        88.520   -0.73     102875             6.921      -1.27                                                                                                                             
 中国铝业                       7.260    4.46      21451             2.270      -2.14                                                                                                                             
 中国移动                      52.570    3.77     364776            82.202      -0.72                                                                                                                             
 中石油                        56.400    2.51      42829             4.410      -2.01                                                                                                                             
 中石化                        52.020    2.79      52319             4.067      -2.47                                                                                                                             
 汇丰控股            <HSBC.K   34.620   -0.03    2862774            54.134      -0.58                                                                                                                             
 中电信                        45.010    2.69      26989             3.519      -1.15                                                                                                                             
 中国联通                      10.910    1.68     129947             8.530      -1.50                                                                                                                             
 兖州煤业                       3.930    0.00       5102             3.073      -1.52                                                                                                                             
 华能国际                      32.090    1.26      18952             6.272      -1.07                                                                                                                             
 南方航空                      31.110    4.29      17996             4.865      -1.13                                                                                                                             
 东方航空                      24.770    3.60       9946             3.873      -0.94                                                                                                                             
 中芯国际                       4.440   -0.89       5416             0.694      -2.22                                                                                                                             
 (完)

 (整理 赵红梅)

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