《全球重要经济事件一览表》--1月20日-1月27日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1月20日(三)
达沃斯--2016年世界经济论坛年会(至1月23日)。
渥太华--加拿大央行公布利率决定和货币政策报告(1500)，央行总裁波洛兹和资深副总裁Carolyn Wilkins举行记者会(1615)。
1月21日(四)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议，随后发布利率决定并举行记者会(1245)。央行总裁德拉吉举行记者会(1330)
雅典--希腊智库IOBE公布希腊经济季度报告
1月22日(五)
达沃斯--欧洲央行总裁德拉吉参加世界经济论坛年会的一项讨论(0745)；欧洲央行执委科尔参加世界经济论坛年会小组讨论，主题为“重建欧洲金融信心”(1200)
慕尼黑--德国央行总裁魏德曼在Symposium发表演说向辛纳(Hans-Werner Sinn)致敬(0830)
维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在经济记者俱乐部发表讲话(0900)。
都柏林--爱尔兰央行总裁连恩(Philip Lane)发表上任后的首场演讲(1230)。
1月25日(一)
暂无重要经济事件。
1月26日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的政策会议(至1月27日)
布拉提斯拉瓦--斯洛伐克央行公布最新季度宏观经济预估(1200)
1月27日(三)
都柏林--欧洲金融论坛(European Financial Forum)。演讲者包括：爱尔兰央行总裁连恩、爱尔兰总理肯尼(Enda Kenny)与英国央行副总裁贝利
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议，并发布声明(1900)
惠灵顿--新西兰央行公布利率决定(2000)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 郑茵)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。