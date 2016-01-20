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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 09:11 BJT

《汇市简讯》美元/韩元持坚，因油市和韩股走低削弱韩元人气

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* 美元/韩元早盘持坚，因油价疲软打压韩元人气

* 美元/韩元开盘报1,207.5，与无本金交割远期外汇(NDF)相符--交投于1,207.5-1,210.8区间，现报1,209

* 韩股开盘亦表现沉闷，但脱离低位--韩国综合股价指数现跌0.6%

* 新西兰元/美元下跌0.45%领跌，稍早公布的数据显示新西兰消费者物价指数(CPI)疲弱

* 市场目光仍聚焦于油价价格/中国形势，空头仍占主导(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 王丽鑫)

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