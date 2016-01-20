《汇市简讯》美元/韩元持坚，因油市和韩股走低削弱韩元人气

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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* 美元/韩元早盘持坚，因油价疲软打压韩元人气
* 美元/韩元开盘报1,207.5，与无本金交割远期外汇(NDF)相符--交投于1,207.5-1,210.8区间，现报1,209
* 韩股开盘亦表现沉闷，但脱离低位--韩国综合股价指数现跌0.6%
* 新西兰元/美元下跌0.45%领跌，稍早公布的数据显示新西兰消费者物价指数(CPI)疲弱
* 市场目光仍聚焦于油价价格/中国形势，空头仍占主导(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 王丽鑫)
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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