《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：12月FDI同比降5.8%，今年外贸形势仍严峻--商务部

中国商务部周三公布，2015年12月中国实际使用外资(FDI)同比下降5.8%，但全年规模再创新高；对外非金融类直接投资（ODI）总额亦达历史高位，并逼近FDI规模。

--中国经济：稳增长同时防范风险，需政策进一步加大宽松力度--中证报社评

中国2015年经济增速创出25年来最低。中国证券报周三发表社评指出，2016年经济增长既面临挑战也存在不少机遇；稳增长同时防范风险，需要政策进一步加大宽松力度。稳健货币政策仍将发挥重要作用，将存款准备金率、利率调节和公开市场操作相结合，确保金融体系流动性平稳和市场利率保持在合理水平。

--中国经济：今年计划增加在华投资的美国企业数量减少--中国美国商会

中国美国商会周三称，2016年计划增加在华投资的美国企业数量减少，逾三成企业无投资扩大计划；47%的在华美企计划今年投资将低于2015年，主要原因是中国增长放缓，或者其他地区存在快速增长的市场。

--台湾数据：12月外销订单创近三年最大跌幅，首季会否降息存分歧

台湾经济部周三公布，去年12月外销订单金额较上年同期跌12.3%，劣于市场预估的下跌8%，为连九个月衰退。此也是2013年2月以来的低位，当时为年减14.3%。尽管台湾总体经济情况很差，但分析师对央行首季会否再度降息存分歧。

--中国反腐：中台办副主任龚清概涉嫌严重违纪，正接受组织调查

中国中央纪委监察部公布，中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室副主任龚清概涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

--中国反腐：新疆原副主席杨刚受贿罪被判刑12年，罚没个人财产100万元

中国北京市第三中级人民法院周三公开宣判新疆维吾尔自治区原副主席杨刚受贿案，认定杨刚犯受贿罪，判处有期徒刑12年，并处没收个人财产100万元人民币。

【金融】

--香港金融：香港拥强大财政及金融缓冲空间，能抵御外围及本地经济风险--IMF

国际货币基金组织（IMF）周三发表对香港经济及金融状况的总结报告指出，虽然香港正面对美国联储局加息、中国内地结构性转变及本地物业市场调整的多重挑战，但政府强大的财政及金融缓冲空间，将有助减少上述风险带来的潜在负面影响。

【固定收益】

--新债招标：中国七年续发国债中标收益率2.8331%，接近预期--业内人士

业内人士周三透露，中国财政部上午招标续发行的200亿元人民币七年期固息国债，加权中标收益率为2.8331%，接近此前2.84%的市场预测均值。

--中国货币市场：123家银行公布2016年同业存单发行计划，累计规模62,243亿

中国渤海银行、重庆三峡银行等多家银行公布2016年同业存单发行额度，至此，已有123家银行公布发行计划，累计规模62,243亿元人民币。

--中国债市动态：现券收益率先跌后升，MLF投放难缓资金紧绷谨慎预期加重

中国银行间债市周三早盘现券收益率先跌后升，IRS（利率互换）亦同步上行。昨日央行逾4,000亿元的巨量MLF（中期借贷便利）资金投放后，资金紧绷不但未缓解，反而有更趋严重之势，这对债市心态的负面影响也进一步显现，谨慎预期加重令抛压增多。

--中国货币市场：MLF放水未改资金紧势，供给寥寥头寸难平

中国银行间市场周三资金紧势未改，包括各大行在内的主要供给方出资廖廖，借钱机构早盘头寸难平，回购价格走势已失去意义。交易员称，目前来看，此前进行的数千亿MLF等投放对流动性改善作用不明显，市场仍在等待央行以其他手段救急。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘微跌期权波动率亦回落，短期汇价料续持稳

民币兑美元即期周三早盘微跌，中间价则继续持僵。交易员称，虽客盘仍处于净购汇，但中间价重回8.11汇改前走势，即期汇价有效波动亦维持在极为狭窄区间内，凸显监管层稳定预期意图，此举也反映出当前资金流出压力仍较大，短期汇价料续持稳。

--人民币衍生品：资金面偏紧推高境内美元掉期曲线，期权波动率明显回落

中国境内美元/人民币掉期曲线周三上行，期权波动率则出现回落。交易员称，由于资金面偏紧，本周掉期曲线持续上行；而在央行维稳下人民币贬值预期分化，期权波动率有所回落。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌1%，海外股市疲弱令A股投资者心神不定

中国股市沪综指周三收跌1%。分析师指出，今年首批新股发行批文下发，以及港股等海外股市走势相当疲弱，令A股投资者心神不定，获利回吐抛压今日马上显现，昨日大幅反弹的大盘即偃旗息鼓，再度陷入回调。

--中国证券：新三板将暂停类金融机构挂牌，包括小贷公司、典当行等--消息

据三位消息人士透露，全国中小企业股份转让系统(新三板)近日下发通知要求，所有类金融企业全部暂停办理挂牌手续。

--中国消费：国内奢侈品市场去年下滑2%，今年有望迎来反弹--贝恩

全球咨询机构贝恩周三发布中国奢侈品市场研究报告显示，去年大陆奢侈品市场出现2%左右的下滑，市场规模降至约1,130亿元人民币，为连续第二年下滑。不过随着一些领先品牌的全球价差调整措施等，可能会刺激在中国的销量增长，今年国内市场有望迎来反弹。

--中国企业：美团点评首次融资超33亿美元，成为全球最大的O2O领域融资

刚完成合并的中国生活服务电商平台--美团·大众点评周二晚宣布，已完成公司的首轮融资，融资额超33亿美元，融资后公司估值超180亿美元。此次融资不但创下中国互联网行业私募融资单笔金额的最高纪录，同时也成为全球范围内最大的O2O（线上线下）领域融资。

--中港个股：中兴通讯去年营收首次突破千亿，净利润同比增长超四成

中国大型通讯设备生产商--中兴通讯股份有限公司公布业绩快报，去年营收收入首次突破了千亿元，营业利润突破10亿元，净利润同比增速为43.48%，加权平均净资产收益率同比上升则超过了3个百分点。

中国企业：万达将围绕娱乐及体育等行业，继续通过收购完成产业布局--报载