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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 09:13 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--1月20日

新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 　　 *1/22　　深　　高澜股份　300499　　　　1,667 15.52 22.97 天风证券　1/26

*1/27 沪　　东方时尚　732377　不超过5,000　　　-- -- 国信证券　1/29

*1/28 沪　　南方传媒　780900　不超过16,910　　 -- --　　　长城证券　2/1

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

*1/6 深 高科石化 2,230 8.50 22.97 东吴证券

　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 　　 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 黄凯)

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