《香港报摘》--其他报纸重要消息1月20日

* 明报：

--香港通讯局宣布，批准中移动香港与香港电讯 将两段5MHz的4G频段交换，令中移动香港频段得以结合，拥有两段相连的20MHz频段。通讯局称，今次交换有望令中移动香港提高频谱效率的技术效益及改善服务质素。

--尽管交易市场环境困难，以资产计美国第二大银行美银盈利仍录改善，第四季盈利为33.4亿美元，或每股盈利28美分。

* 苹果日报：

--港元拆息（Hibor，H）续抽高，3个月拆息再升至0.47029%，而1个月拆息亦升至0.27693%。摩根大通昨日发报告称，H按及P按（以最优惠利率为基准的按揭）的息率正逐步收窄，料在港滙弱势、拆息续升情况下，未来6个月内P按有机会提早加息。

* 星岛日报：

--元朗是未来土地供应的重要「产地」，发展局昨展开元朗南房屋用地规划研究第三阶段谘询，拟发展183公顷土地，兴建2.77万个单位，可容纳8.5万人口，预料首批单位于2026年落成。

* 东方日报：

--中国联通 公布营运数据，总计去年全年，移动用户总数目2.86亿户，按年减少逾千万户，为2008年重组以来，首年录得移动用户总数减少的一年。

* 文汇报：

--施伯乐 昨宣布，建银国际旗下全资子公司Chance Talent，将转换施伯乐7,000万股优先股。根据优先股转换相关条约，经转换后，施伯乐发行股本将扩大到1,004,000,000股，Chance Talent 将持有扩大后股本的6.97%。（完）