建信期货：中国期指多头主力大幅加仓，预计短期股市继续反弹

昨日股市延续反弹格局，上证50指数、沪深300指数与中证500指数分别上涨2.87%、2.95%、3.65%，市场成交量适度放大。期指总持仓明显回升，IC贴水幅度缩小，而IF、IH扩大。IF四份合约合计增仓1387手至38,680手，IH四份合约合计增仓442手至15,016手，IC四份合约合计增仓819手至20,742手。

操作上，由于在股市触底反弹时多头主力大幅加仓，期指净多率上升，预计短期股市继续反弹的可能性较大，建议投资者以逢低做多为主。持仓分析显示，IC优于IH，且股市反弹过程中代表中小盘的IC涨幅往往大于代表蓝筹股的IH，故稳健交易者可尝试介入多IC1602空IH1602的套利组合。(完)