建信期货：中国期指多头主力大幅加仓，预计短期股市继续反弹

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
以下内容节选自1月20日的《期货日报》：
昨日股市延续反弹格局，上证50指数、沪深300指数与中证500指数分别上涨2.87%、2.95%、3.65%，市场成交量适度放大。期指总持仓明显回升，IC贴水幅度缩小，而IF、IH扩大。IF四份合约合计增仓1387手至38,680手，IH四份合约合计增仓442手至15,016手，IC四份合约合计增仓819手至20,742手。
操作上，由于在股市触底反弹时多头主力大幅加仓，期指净多率上升，预计短期股市继续反弹的可能性较大，建议投资者以逢低做多为主。持仓分析显示，IC优于IH，且股市反弹过程中代表中小盘的IC涨幅往往大于代表蓝筹股的IH，故稳健交易者可尝试介入多IC1602空IH1602的套利组合。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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