瑞达期货：大连豆粕期货多头势头强劲

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
以下内容节选自1月20日的《期货日报》：
豆粕1605合约1月7日和8日连续两个交易日成交量明显放大，价格突破2400元/吨后经过5个交易日的充分整理，于周一继续向上突破，并成交量明显放大，在市场增量资金介入下，短期多头动能充沛。布林通道开口向上发散，期价近日也持续紧贴上轨运行，这表明短期多头势十分强劲。预计豆粕将继续维持走高态势。操作上，2420—2460元/吨区域介入短线多单，以2400元/吨为止损，目标价位2520元/吨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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