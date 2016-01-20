瑞达期货：大连豆粕期货多头势头强劲

豆粕1605合约1月7日和8日连续两个交易日成交量明显放大，价格突破2400元/吨后经过5个交易日的充分整理，于周一继续向上突破，并成交量明显放大，在市场增量资金介入下，短期多头动能充沛。布林通道开口向上发散，期价近日也持续紧贴上轨运行，这表明短期多头势十分强劲。预计豆粕将继续维持走高态势。操作上，2420—2460元/吨区域介入短线多单，以2400元/吨为止损，目标价位2520元/吨。(完)