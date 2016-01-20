港报社评：乡事派蠢蠢组党，诉冤随时惹争端--信报1月20日

乡事派蠢蠢欲动有意筹组政党由来已久，看情况又迈进了一步。昨日在乡议局会议上，执委之一的上水乡委会主席侯志强提出临时动议，声言成立「新界进步联盟党」，原因是乡事派近年面对风风雨雨，无论是僭建或套丁问题都受尽压迫，认为应该「有人企出来讲下嘢」，组党是为新界人发声，避免再出现「有冤无路诉」的情况。

对于组党建议，乡议局出席委员反应热烈，纷纷表示支持。然而，锦田乡事委员会主席邓贺年提醒，乡议局是法定谘询机构，不方便商讨组党事宜。侯志强于是撤销动议，希望在农历新年前召集二十七乡负责人参与讨论。姑勿论如何，乡事派组党似乎如箭在弦，而且剑指今年九月举行的立法会选举。一旦成事，政坛多树一帜，再添暗涌，尤其是建制派之间更加会有非常微妙的变化。不久前乡事派狠批建制派龙头民建联「背信弃义、落井下石」，结果在元朗区议会互选主席之时，乡事派力推独立议员沈豪杰出战并且当选，击败民建联的梁志祥。

侯志强所提到的套丁问题，确实惹起相当大程度的关注。去年十二月初法庭就一宗发生于沙田的「套丁案」裁定，发展商及十一名新界原居民串谋诈骗罪成，全部判处监禁，乡议局随后在多份报章刊登声明，表示对法庭的判决高度关注，已成立专案小组协助跟进，向有关村民提供支援。乡事派的理据之一是《基本法》第四十条阐明：新界原居民的合法传统权益受香港特别行政区的保护。

按现行丁屋政策规定，凡年满十八岁的男性原居村民（父系源自一八九八年时为认可乡村居民），可一生一次申请在自有土地建造一所小型屋宇自住，没地的则可透过私人协约批地方式，申请以优惠地价获批政府土地建屋。这就是新界原居民的丁权，而丁权属于《基本法》所保障的合法传统权益。问题是，涉及丁权转售的套丁，算不算违法行为？法庭的判决显示，假如当中有诈骗成分，转售丁权不一定合法。

早前有网媒报道，乡议局前主席刘皇发及其儿子、乡议局现任主席刘业强，怀疑以套丁方式，于九十年代在屯门龙鼓滩发展丁屋，获利逾亿元。刘业强辩称，有关报道和沙田套丁案本质不同，希望外界不要张冠李戴，强调父亲与家人不会做违法的事。此外，同一网媒昨日再有报道指出，身兼行政会议成员的乡议局副主席张学明，怀疑利用其大埔住所旁的土地套丁，建成丁屋屋苑「豪门」。张学明承认有签署文件卖地，但表示自己没有参与建屋，不清楚过程。

既然乡事派组织政党的动机之一是针对套丁问题，尝试避免「有冤无路诉」，那么几乎可以肯定，现行丁屋政策必然是争议所在，甚至令人忧虑加剧社会矛盾，毕竟看在很多非原居民眼中，丁权等于特权。万一转售丁权的过程存在违法行为，相关争议将会更加错综复杂。

前地政总署署长刘励超近日接受电视台访问时透露，政府早于十年前曾检讨丁屋政策，并完成报告，但报告怀疑在原居民压力之下未能面世，又说检讨丁屋政策须从政治角度考虑。刘励超亦证实，当年其直属上司、时任发展局局长的林郑月娥，曾于二○○七年去信乡议局，指原居民若违反转售丁权的契约条款，不涉及刑事罪行，因此令原居民普遍认为套丁没有违法。假如此说属实，现已贵为政务司司长的林郑月娥有必要向公众交代清楚，以正视听。

至于侯志强另外所提及的僭建问题，源自于申诉专员公署于二○一一年狠批政府取缔僭建不力，不但困扰着「三层变多层」的新界原居民，曾几何时亦牵一发而动全身，引爆为重量级政治炸弹，影响至特首选战结果。倘若「新界进步联盟党」真的成立，并且把僭建问题放进议事日程，与各党各派唇枪舌剑地周旋，可以预见，政坛从此多事矣，诉冤随时惹争端。（完）

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