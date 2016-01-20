国泰君安期货：市场情绪转换，沪镍涨势接近尾声

近期，沪镍主力合约已连续五个交易日出现反弹，至周二下午收盘，已攀升至70,100元/吨上方，一周前曾创下2015年11月以来的新低65,820元/吨。沪镍的表现并不是个例，事实上，从整体工业品走势来看，基本上全线飘红。我们认为，工业品板块的集体反弹凸显市场整体情绪模式的转换，从此前的避险模式短时调整到风险模式。但目前来看，市场模式不定，镍市核心驱动亦不在于此，预计镍价震荡格局难破。