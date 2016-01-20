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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 09:34 BJT

国泰君安期货：市场情绪转换，沪镍涨势接近尾声

以下内容节选自1月20日的《期货日报》：

近期，沪镍主力合约已连续五个交易日出现反弹，至周二下午收盘，已攀升至70,100元/吨上方，一周前曾创下2015年11月以来的新低65,820元/吨。沪镍的表现并不是个例，事实上，从整体工业品走势来看，基本上全线飘红。我们认为，工业品板块的集体反弹凸显市场整体情绪模式的转换，从此前的避险模式短时调整到风险模式。但目前来看，市场模式不定，镍市核心驱动亦不在于此，预计镍价震荡格局难破。

　　中短期来看，预计镍市震荡格局难破。建议以结构性操作为主，内外反套机会较多。单边倾向反弹至适当高点空单介入，安全边际更高，目前价位可能已经接近此波反弹的尾声，至71000元/吨上方恐遭遇较强阻力。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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