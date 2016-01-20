港报社评：紧握内地服务业发力展商机--星岛日报1月20日

内地昨日公布四分一世纪以来最低的经济增长率，首次跌破百分之七，国际货币基金组织亦以中国及油价两大因素，调低全球未来两年的经济增长预测。表面上乌云盖地，股市反而上扬，原因是这些数据已经在预料之中，有投资者反而憧憬内地会为稳增长而采用偏向宽松的货币政策。 内地经济增长逐步放缓，去年增长百分之六点九，是一九九○年以来最低，当中进出口特别疲弱，萎缩了百分之七，而固定资产投资虽然增长一成二，但是增速放缓了二点四个百分点，显示生意减少令产能更加过剩，降低了投资意欲，要经历好一段「去库存」和「供给侧」的调整消化日子。 踏入二○一六年的金融波动，主要是炒作中国经济增长放缓。现在正式数据出笼，大家与其一面倒聚焦在当中的坏消息，不如留意虽然进出口萎缩，但是服务业在国民生产总值中的比重首次超过一半，显示经济正朝向政府调节的方向进展，而调整过程没有失控。 稳就业毋须靠「保七」 去年增长不再「保七」，失业率都可以维持在百分之四点一左右，人均可支配收入连续两年超过生产总值增幅，原因是服务业成功吸纳了制造业萎缩所产生的多余人手。经济不再需要用竭泽而渔的增长来提供足够就业机会，稳定社会。 内地现在已经成为全球第二大经济体，去年贡献了全球经济增长的四分一。当经济体积愈来愈庞大，不可能维持刚起步时的「惊人」增长率，各方逐步适应这个「新常态」时，亦要看内地有没有足够的引擎，带动这个调整缓步有序进行，而不是硬陆，以及这些引擎可能带来的机遇。 内地制造业再不能纯粹以价廉取胜，被逼要提升价值，中央同时看到欧美先进经济体的发展轨道，有意刺激国民增加消费来带动增长，减少对出口的倚赖，并且调整以制造业为主的经济结构到以服务业为主。 莫让政治碍经济合作 经济调整按照这个轨道发展，去年服务业对经济的贡献首次超过五成；不过，欧美先进经济体中，服务业占七成，而在香港更占九成以上。改革开放初期内地发展制造业，港商把握了先机，今次内地锐意发展服务业，尤其是金融、物流等先进服务业，仍然有极大增长空间，本港绝不能失诸交臂。 此外，内地制造业要输出过剩产能，包括透过「一带一路」的构思，纵使基建并非本港强项，但是所需要的融资等服务，本港亦可以发挥作用。可惜，民调显示港人对《施政报告》围绕「一带一路」的政策并不热衷。 一个增长超过百分之六的全球第二大经济体，纵使部分环节有弱点，但是整体蕴含的商机仍然是非常庞大的。本港绝不能步台湾后尘，逆全球大势，让基于政治原因而抗拒加深与内地经济合作的思维，主导本港的经济发展。（完）