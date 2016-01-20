长江期货：下游订单不佳，郑棉价格难抬头

以下内容节选自1月20日的《期货日报》：

最近一段时间，棉花期价维持弱势下行，一向稳定的现货市场也呈现下跌态势。市场对国储抛售的预期愈来愈强，且价格预期也低，对棉花市场形成较大的利空影响。

虽然目前市场寒意扑面，但蕴含的利好因素也在发酵，为未来棉花价格好转做好铺垫。首先，人民币贬值预期明显，对未来纺织业出口方面形成较大利好。其次，内外棉纱价差缩小明显，且有继续缩小的趋势。

笔者认为，以上两个利好最终会提升棉花需求，但能否对市场产生实质性的影响仍需要时间。目前，笔者对棉花期价近期合约并不看好，但远期合约贴水现货1,800元/吨左右，体现了国储抛售和仓单质量的贴水，但没有反映出对未来需求回升的预期，建议投资者关注其蕴含的机会。(完)

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