长江期货：下游订单不佳，郑棉价格难抬头

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
以下内容节选自1月20日的《期货日报》：
最近一段时间，棉花期价维持弱势下行，一向稳定的现货市场也呈现下跌态势。市场对国储抛售的预期愈来愈强，且价格预期也低，对棉花市场形成较大的利空影响。
虽然目前市场寒意扑面，但蕴含的利好因素也在发酵，为未来棉花价格好转做好铺垫。首先，人民币贬值预期明显，对未来纺织业出口方面形成较大利好。其次，内外棉纱价差缩小明显，且有继续缩小的趋势。
笔者认为，以上两个利好最终会提升棉花需求，但能否对市场产生实质性的影响仍需要时间。目前，笔者对棉花期价近期合约并不看好，但远期合约贴水现货1,800元/吨左右，体现了国储抛售和仓单质量的贴水，但没有反映出对未来需求回升的预期，建议投资者关注其蕴含的机会。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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