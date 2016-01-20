港报社评：积极利用棕地，解决供应不足--文汇报1月20日

发展局昨日公布元朗南最新建议发展大纲草图，即日起展开第三阶段公众谘询。发展局发言人指，区内六成用地涉及过百公顷棕地，估计要收回130幢建筑物，具体补偿方法仍要研究。政府多管齐下、大规模开发土地，包括下决心利用棕地，对症下药解决土地供应不足的问题。发展棕地涉及拆迁、收地和补偿等复杂事宜，政府需要注重全面规划配套，妥善解决补偿和安置，有效利用土地资源，同时修复被破坏的乡郊环境。

棕地是指新界已荒废或遭破坏的农地及工业用地，现时主要用作汽车维修、回收场之用。发展局局长陈茂波在网志提及本港约有500至600公顷棕地，本港有研究机构更指称，全港棕地多达1200公顷。本届政府强调房屋问题是施政的重中之重，努力觅地建屋，透过增加供应，从根源上压抑楼价过高。但是，在开发土地的过程中，社会上有意见批评，政府因地区压力不敢回收使用效率低的棕地，却向绿化地带埋手，甚至不断打郊野公园的主意，既不符环保原则，更浪费土地资源，令棕地有蔓延趋势。

事实上，发展棕地，满足建屋需求，是政府的既定政策。陈茂波一再强调，发展棕地是政府的必然选项，亦是当局中长期土地的主要来源。洪水桥新发展区已完成第三阶段公众谘询，将开展修改规划大纲图程序，当中就有190公顷棕地。此次推出谘询的元朗南发展大纲亦有106公顷棕地。

可见，政府并无因为存在阻力而放弃回收棕地，亦不存在先回收棕地再开发其他土地问题。因为，增加土地供应需要多管齐下，包括早前公布的大屿山发展计划，政府正通过开发新发展区、发展新市镇、维港以外适度填海、岩洞和地下空间多种途径，有条不紊地制定和推动短中长计划解决土地供应不足。开发土地方向正确，成效渐露，近期本港楼价已明显回落。

由于棕地无清晰定义，每幅棕地范围亦会因时间有不同，业权界定并不容易，而且位置分散，不少棕地仍被用于各种经济活动，例如露天储物场、货柜场、仓库、乡郊工业及回收场等，回收开发棕地，困难不容低估。因此，政府必须事先进行周详的开发规划，尤其要广泛谘询不同持份者的意见，兼顾各方利益，公平合理地处理拆迁、收地和补偿问题，减少开发棕地的阻力。再配以合适的基建、交通、环境及排污等基础建设，优化棕地利用的布局，释放棕地的发展潜力，同时结合棕地邻近乡郊特点，更注重保育美化，地尽其用，满足发展经济、改善居住环境之需。（完）

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