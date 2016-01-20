金瑞期货：避险需求继续提振短期金价

以下内容节选自1月20日的《期货日报》：

1月份以来，全球金融市场动荡加剧，美国S&P 500指数、德国DAX指数和日经225指数分别下跌8.00%、11.15%和9.91%。相比之下，传统的避险资产则获得稳固上涨，美国与德国10年期国债收益率分别下跌24bp和17bp。国际黄金价格在避险资金的推动下强势上涨，并一度突破1,100美元/盎司一线。我们认为，避险情绪将成为一季度影响金价的重要因素，并持续支撑黄金走出阶段性反弹行情。

尽管在美联储加息的背景下金价趋势性下行，但首次加息后美国股市持续调整，在新兴市场国家资本外流和经济增速放缓的双重压力下，全球市场恐慌情绪升温。因此，我们认为，一季度黄金市场将继续受到避险需求的支撑。(完)

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