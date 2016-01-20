金瑞期货：避险需求继续提振短期金价

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
以下内容节选自1月20日的《期货日报》：
1月份以来，全球金融市场动荡加剧，美国S&P 500指数、德国DAX指数和日经225指数分别下跌8.00%、11.15%和9.91%。相比之下，传统的避险资产则获得稳固上涨，美国与德国10年期国债收益率分别下跌24bp和17bp。国际黄金价格在避险资金的推动下强势上涨，并一度突破1,100美元/盎司一线。我们认为，避险情绪将成为一季度影响金价的重要因素，并持续支撑黄金走出阶段性反弹行情。
尽管在美联储加息的背景下金价趋势性下行，但首次加息后美国股市持续调整，在新兴市场国家资本外流和经济增速放缓的双重压力下，全球市场恐慌情绪升温。因此，我们认为，一季度黄金市场将继续受到避险需求的支撑。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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