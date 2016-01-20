期货日报：沪胶持仓呈现多增空减态势

以下内容节选自1月20日的《期货日报》：

19日，沪胶1605合约早盘小幅下探回升后，期价维持在10,120—10,180元/吨区间窄幅震荡，盘中持仓量缓慢下降，成交表现清淡。午后，在多头 发力下，量能随之放大，期价强势拉升。此后，部分空头的离场令期价更上一个台阶，多头占据上风并继续跟进，持仓量跟随放大，沪胶期价一度触及10,400元/吨。

多头席位中，增持幅度最大的大连良运期货席位和减持幅度最大的南华期货席位，当日均未出现在空头排行前20名中。这就显示，部分多头力量的强势介入令期价出现大幅攀升。与此同时，另外一部分多头力量的果断离场，也使得期价重心很难进一步抬升，多空资金的快速转换将使得后市争夺日益激烈。(完)

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