国际油市：供应过剩担忧推动油价进一步下挫，美国原油跌破28美元

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
该合约周二结算价下跌0.96美元，或3.26%。
布兰特原油期货 下滑0.19美元至每桶28.57美元，上日结算价涨0.7%，或0.21美元。两种指标合约均徘徊在12年低点附近。
“当前油价水准，让石油输出国组织(OPEC)成员国全都处境艰难。如今他们卖出石油是为了获得现金流，而非为了获利，”悉尼Ayers Alliance的投资总监Jonathan Barratt说。
“美国石油生产商在拼命坚持，但我想他们也在流血，”他表示，“看看当前油价，产油商将做出一些行动推升价格。”
路透周二的初步调查显示，美国上周商业原油和汽油库存均料增加，其中原油库存料增加300万桶。
美国石油协会(API)将在周三稍晚发布库存报告，美国能源资料协会(EIA)的报告将在周四公布。由于公共假期，两份报告本周均推迟一天发布。(完)
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(编译 孙国玉/王兴亚；审校 王丽鑫/李爽)
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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