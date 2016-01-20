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货币新闻 | 2016年 1月 20日 星期三 10:02 BJT

芝加哥期市：大豆价格微跌，脱离近一个月高点

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 473.00 -1.50 -0.32% +0.91% 476.98 51

CBOT玉米 367.50 -0.25 -0.07% +2.65% 365.45 67

CBOT大豆 880.75 -2.75 -0.31% -0.17% 873.03 49

CBOT稻米 $10.90 $0.03 +0.23% +0.18% $11.39 37

美国原油 $28.03 -$0.43 -1.51% -4.72% $34.70 16

汇率

欧元/美元 $1.092 $0.003 +0.30% +0.08%

美元/澳元 0.690 0.003 +0.50% +0.44%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。

(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/张若琪 审校 李爽/张涛)

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