《香港重要政经日程》--1月20日-2月1日

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
================== 今日重要政经消息=================
1月20日（周三）
--11:00-12:00 渣打银行2016年经济展望&CNH市场展望
================== 近期重要政经消息=================
1月21日（周四）
-- 公布12月份消费物价指数。
-- 置富产业信托 公布年度业绩。
1月22日（周五）
-- 金地商置 公布年度业绩。
-- 金沙中国 董事会考虑派发中期息。
1月25日（周一）
-- 笔克远东 公布年度业绩。
1月26日（周二）
-- 公布12月份进出口数字。
--10:00 重庆农村商业银行 在中国举行股东特别大会。
--14:00 中国国航 在中国举行股东特别大会。
1月27日（周三）
-- 维达国际 公布年度业绩。
1月28日（周四）
-- 恒隆地产 公布年度业绩。
-- 恒隆集团 公布年度业绩。
--09:30 中铁股份 在中国举行股东特别大会。
1月29日（周五）
--09:00 哈尔滨电气 在中国举行股东特别大会。
--10:00 万达商业地产 在中国举行股东特别大会。
--14:30 深高速 在中国举行股东特别大会。
*2月1日（周一）
--10:00 中国9号健康产业 在香港举行股东特别大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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