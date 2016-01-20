澳新汇市：新西兰元因CPI疲软跌至四个月低点，澳元受油价拖累下滑

“这应该会令新西兰央行非常担忧，”ASB的资深经济学家Jane Turner说。

“降息，在我们看来，只是时间问题，不是降不降的问题。我们仍预计该行在6月和8月分别降息25个基点，”她并称，“但我们认为降息时间早于6月的可能性在上升，尤其是如果国内外经济形势继续恶化的话。”