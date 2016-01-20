澳新汇市：新西兰元因CPI疲软跌至四个月低点，澳元受油价拖累下滑

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
路透访问的分析师之前预计，新西兰第四季CPI较前季下滑0.2%，较上年同期上升0.4%。
“这应该会令新西兰央行非常担忧，”ASB的资深经济学家Jane Turner说。
“降息，在我们看来，只是时间问题，不是降不降的问题。我们仍预计该行在6月和8月分别降息25个基点，”她并称，“但我们认为降息时间早于6月的可能性在上升，尤其是如果国内外经济形势继续恶化的话。”
虽然绝大多数分析师预计，新西兰央行在1月28日的政策会议上将维持利率不变，但今年稍晚可能会进一步放松政策。
新西兰元兑欧元受到沉重打击，欧元兑新西兰元 飙升至1.7159新西兰元，为去年10月中以来最高。澳元兑新西兰元 升至一个月高点1.0811新西兰元。
澳元兑美元 回落至0.69美元下方，因之前油价跌至12年低点，并打击了风险偏好。该货币对最新报0.6893，周二曾触及0.6957高点。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英；审校 张荻/王兴亚)
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