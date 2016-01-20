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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 14:29 BJT

台湾货币市场：短率稳中趋扬，外资持续汇出及银行提现令调度不易

* 外资持续汇出，隔拆利率短端略见上扬
    * 调高跨年短票与RP利率，但资金取得不易

     记者 董永年
    路透台北1月20日 - 台湾银行间短率周三稳中趋扬。交易人士指出，虽然今日存单到期量大，但却没有宽
松感觉。外资持续汇出以及银行提领现金等效应，让资金调度不易，隔拆利率短端略见走高。
    
    银行交易人士表示，外资持续汇出，使得外商银行资金相对偏紧，便宜钱变少，拆款利率欲守稳低档不易
。昨日标售的91天期国库券决标贴现率明显高于市场预期，即是一例。
    
    〞有人原本跟外商银行做RP，几十亿额度都被抽走。〞一位大型银行交易人士说。
    
    央行连续降息两次的效应，未能在市场有所反映，也使得资金调度更趋保守。
    
    银行交易员表示，不仅是经常往来的客户，连较少往来的同业都来问有没有钱可供调度，有时甚至提早在
前一天下午就来筐钱。
    
    券商也提高跨年短票与债券RP的利率，希望能早点安排落点，但客户的意愿仍低。
    
    〞客户没钱开高也没用。〞一大型票券商交易员说。
    
    台湾央行周二代财政部标售的91天期国库券，决标贴现率为0.33%，高于市场预估的0.25-0.28%，惟再创
低位。 
    
 本地时间14:15                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       33.697                     33.820   
 台湾加权股价指数<.TWII           7,699.12                  7,854.88    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.243%                    0.234%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.210-0.320%               0.210-0.320%
   --一周拆款利率区间           0.230-0.370%               0.230-0.370%
        
    **资金多缺不一**
    
    在短票市场方面，大型票券交易商指出，感觉市场资金仍是分配不均，不过大型金融机构今日有开门买票
，所以缺口很快就补平。
    
     〞今天有点小紧，感觉没有很轻松。〞一大型票券商交易商说。
    
    不过另一大型票券商交易员则称，今日多钱，短票卖的状况不错，但资金缺口较小。       
    
    集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.362%，前日0.375%；
上日区间在0.30-0.40%，前日0.36-0.38%；上日成交量36.48亿台币，前日28.01亿台币。60天期上日的平均利
率在0.356%，前日在0.368%，上日区间0.305-0.39%，前日0.31-0.39%；上日成交38.87亿台币，前日63.82亿
台币。    
    
    今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交利率在0.33-0.35%。年关后的成交利率则在
0.35-0.38%。
          
    周三央行定存单到期4,535.50亿。发行情况则待稍晚央行公布。
    
    本周中央银行定存单到期总额为1兆2,558.20亿台币，到期分布为：周四1,281.20亿以及周五5,693.0亿亿
台币。

    拆款中心资料 显示，修正后周二的超额准备为319亿台币，累积超额准备为3,693亿台币、加计前期
1%的超额准备为6,937亿台币。  
        
    
    **跨年资金尚难取得**  
    
    债券附买回(RP)市场方面，交易商表示，为提早筹措跨年资金，开出的RP利率基本上较年前高2个基点，
不过客户承作意愿仍不高，以短天期为主。
    
    一证券商交易员指出，银行端客户资金偏紧，除非利率够高，否则承做RP意愿有限。至于投信略有解钱，
但调度不难。
    
    〞投信与银行都说今年过年感觉蛮紧的，所以我们能跨尽量跨。〞证券交易员说。
    
    一票券商交易员则称，可能受周五要交割20年公债影响，今日寿险、银行的资金都缺，投信也因为法人赎
回，资金多缺不一，虽然年后RP利率开得较高，但客户没钱也做不了。
    
    今天证券商农历年前公债的附买回利率成交区间落在0.33-0.35%，年后在0.35-0.37%，银行端农历年前在
0.35-0.37%，年后在0.37-0.39%；农历年前公司债RP主要成交在0.40-0.45%，年后成交靠向区间上缘。 

    大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率今日勉力持稳；短天期公债附买回利率区间落在0.25-0.33%
，大致可同上日；短天期公司债附买回利率区间大致在0.33-0.38%。跨年成交仍少。(完)

 (审校 黄凯)

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