台湾汇市：台币早盘实质汇价明显走贬，因韩元下跌及外资大举汇出

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价明显走贬。交易员表示，受到韩元走贬、台股下跌，及外资大举汇出等影响，今天台币再挫低，并轻易贬破33.700整数价位。
他们指出，昨天韩元午后止贬大升，市场原以为今天台币有望趋稳，惟随韩元再吹贬风，早盘外商银行进场狂抢美元，引发进口商恐慌性买盘涌入，台币走势明显偏贬。
〞外资进来捉美金，他们捉满凶的，市场波动实在太大了。〞一位大型银行交易员说。
他们表示，因早盘亚洲股市全面走跌，避险情绪升高，加上韩元走贬、外银和进口商有志一同抢进美元，出口商则紧抱着美元不放，台币节节败退，进一步贬破33.700整数价位。
台币早盘实质交易区间落在33.610-33.720；上日在33.581-33.693。
本地时间10:16，韩元兑美元 报1,211.4，上日收在1,205.9；台股加权指数 下跌1.14%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点则由溢价转为小幅折价；目前一个月美元/台币远汇 报33.643/33.723，上日收在33.565。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•33.650-33.750
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