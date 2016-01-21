主要国家经济指标预测--1月21日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月21日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 11月 -- -3.0% 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 12月 正50 正49 0745 法国企业景气指数 1月 正103 正103 1245 欧洲央行利率决定(再融资利率) 1月 0.05% 0.05% (存款利率) 负0.30% 负0.30% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月16日当周 27.8 28.4 四周均值(万人) -- 27.875 续请失业金人数(万人) 1月9日当周 224.8 226.3 1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 负5.0 负5.9 1500 欧元区消费者信心指数 1月 负5.7 负5.7 2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 12月 -- +0.5% (较上年同期) -- +9.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月20日(三) 0700 德国PPI(较前月) 12月 -0.5% -0.4% (较上年同期) -2.3% -2.2% 0930 英国请领失业金人数(千人) 12月 减少4.3 增加2.5 按ILO标准计算的失业率 截至11月的三个月 5.1% 5.2% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.0% +2.1% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +1.9% +1.8% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 1月 负3.0 -- 1200 美国抵押贷款市场指数 前周 227.3 -- 再融资指数 1,638.1 -- 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.1% 持平 未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.7% +0.8% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.1% +2.1% 每周平均实质所得(较前月) +0.1% -- 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 123.2 120.0 房屋开工年率(万户) 114.9 120.0 1330 加拿大制造业销售(较前月) 11月 +1.0% +0.5% 1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 11月 +1.8% +0.5% 1500 加拿大央行利率决议 -- 0.5% 0.5% 1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 +0.1% -- 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 12月 56.7 -- 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 卖超3,752 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超3,583 -- (完)