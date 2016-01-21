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亚洲 | 2016年 1月 21日 星期四 08:08 BJT

****主要国家经济指标预测--1月21日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    1月21日(四)
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                     11月         --       -3.0%
    0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值            12月        正50       正49
    0745 法国企业景气指数                             1月       正103      正103
    1245 欧洲央行利率决定(再融资利率)                 1月       0.05%      0.05%
                         (存款利率)                           负0.30%    负0.30%
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           1月16日当周      27.8       28.4
                        四周均值(万人)                            --      27.875
                  续请失业金人数(万人)           1月9日当周     224.8      226.3
    1330 美国费城联邦储备银行制造业指数               1月       负5.0      负5.9 
    1500 欧元区消费者信心指数                         1月       负5.7      负5.7
    2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)             12月         --       +0.5%
                            (较上年同期)                          --       +9.3% 
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
    1月20日(三)   
    0700 德国PPI(较前月)                             12月       -0.5%      -0.4%
                (较上年同期)                                    -2.3%      -2.2%
    0930 英国请领失业金人数(千人)                    12月     减少4.3    增加2.5 
             按ILO标准计算的失业率           截至11月的三个月    5.1%       5.2%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)             +2.0%      +2.1%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)           +1.9%      +1.8%
    1000 瑞士ZEW投资者信心指数                        1月       负3.0        --
    1200 美国抵押贷款市场指数                         前周      227.3        --
             再融资指数                                       1,638.1        --
    1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)  12月      -0.1%       持平
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +0.7%      +0.8%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.1%      +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +2.1%      +2.1%
             每周平均实质所得(较前月)                           +0.1%        --
    1330 美国建筑许可年率(万户)                       12月      123.2      120.0
             房屋开工年率(万户)                                 114.9      120.0
    1330 加拿大制造业销售(较前月)                     11月      +1.0%      +0.5% 
    1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                 11月      +1.8%      +0.5%
    1500 加拿大央行利率决议                            --        0.5%       0.5% 
    1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI                  12月      +0.1%        --
    2130 新西兰制造业表现指数(PMI)                    12月       56.7        --
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周  卖超3,752        -- 
             外资投资日本股票(亿日圆)                       卖超3,583        -- 
    (完)

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