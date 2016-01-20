日本股市：早盘下滑，油价续跌令投资者心存谨慎

美元反弹之势止步，也令风险兴趣降温。

日本股市在连跌三个交易日后于周二回升，但反弹料将短暂，因投资者要等待本月的央行政策会议结果。

“投资者目前不愿意大规模建仓。在央行会议能给出一些指引以前，我们可能看不到市场发生主要活动。”Nissay Asset Management股票分析师Isao Kubo说道，并称股市在一段时期内料将保持疲弱不振。

美联储和日本央行都将在下周召开会议。

日本国际石油开发帝石 和石油资源开发株式会社 分布下跌3.8%和3.3%。

丰田汽车 跌1.8%，本田汽车 和日产汽车 各自下跌2.0%和3.4%。