日本股市：早盘下滑，油价续跌令投资者心存谨慎

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
美元反弹之势止步，也令风险兴趣降温。
日本股市在连跌三个交易日后于周二回升，但反弹料将短暂，因投资者要等待本月的央行政策会议结果。
“投资者目前不愿意大规模建仓。在央行会议能给出一些指引以前，我们可能看不到市场发生主要活动。”Nissay Asset Management股票分析师Isao Kubo说道，并称股市在一段时期内料将保持疲弱不振。
美联储和日本央行都将在下周召开会议。
日本国际石油开发帝石 和石油资源开发株式会社 分布下跌3.8%和3.3%。
丰田汽车 跌1.8%，本田汽车 和日产汽车 各自下跌2.0%和3.4%。
东证股价指数 下滑1.6%至1,367.55点，33个分类指数全部下跌。JPX-日经400指数 下滑1.6%至12,322.15点。(完)
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选