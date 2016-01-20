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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 11:11 BJT

韩国金融市场：韩股和韩元均下跌，受油价下滑拖累

浦项钢铁(POSCO) 下挫2.7%，三星电子 跌2%。

外资早盘卖超833亿韩元的韩股。

韩元兑美元为四个交易日来首次下滑，韩元 目前报1,210.9，跌0.4%，周二收报1,205.9。

三年期公债3月期货 小升0.02点，报109.67。

0226GMT 上日收市价

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美元/韩元 1,210.9 1,205.9

日圆/韩元 10.3249/319 10.2540

韩国公债期货 * 109.67 109.65

韩国综合股价指数 1,866.65 1,889.64

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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(编译 张荻/孙茉莉; 审校 高琦)

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